Krisestab ved Norges ambassade i Seoul

Jonas Gahr Støre (Ap) er rystet over halloweentragedien i Seoul.

NTB Inga Vinje Engvik

Norges ambassade i Seoul har satt krisestab for pårørende og andre som har behov for et sted å være etter helgens tragedie der en norsk borger døde.