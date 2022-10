30–40 demonstranter anholdt under nynazistdemonstrasjon i Oslo

NTB

Mellom 30 og 40 personer er anholdt i forbindelse med en markering holdt av den nasjonalsosialistiske gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen i Oslo sentrum.

– Det er en gruppering på 30–40 stykker som har beveget seg rundt i bybildet, og har vært utenfor Stortinget uten å ha søkt om tillatelse, og har gått opp og ned i gatene. De har fått føringer fra politiet om å avslutte markeringen og forlate området og ikke markere seg ytterligere. Det har de nektet, og alle blir derfor innbrakt av politiet. Det vil bli opprettet sak, og vi får se hvor mange som blir anmeldt for hva, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB.

Det var Filter Nyheter som først meldte om hendelsen.

Det er den nynazistiske gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen som holder markeringen.

Fryktet konfrontasjon med venstreradikale

– Demonstrantene er i konflikt med grupperinger på venstresiden. Vi er bekymret for at grupperingene på venstresiden skal snappe opp dette og tilkalle folk som gjør at dette vil tilspisse seg, sier Gulbrandsen.

Han sier at det likevel ikke har vært noen direkte konfrontasjoner med motdemonstranter, og at politiet har god kontroll på stedet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politiet melder at de har kontroll på stedet etter nynazistdemonstrasjonen. Les mer Lukk

– Men hvis politiet ikke hadde vært på stedet hadde det vært fare for at det kunne ha blitt konfrontasjoner, sier operasjonslederen.

Ifølge NRK beveget gruppen seg fra Karl Johans gate og oppover mot Pilestredet. Når NTB snakker med Gulbrandsen sier han at demonstrantene er stoppet ved krysset mellom St. Olavs gate og Frederiks gate. Like i nærheten ligger Blitz-huset, som er et kjent tilholdssted for venstreradikale i Oslo.

Gikk opp på Løvebakken med flagg

Filter Nyheter skriver at flere av demonstrantene i Den nordiske motstandsbevegelsen har kommet fra Sverige og Danmark. Videoer Filter Nyheter har publisert på Twitter viser at politiet bruker makt for å få kontroll på demonstrantene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politiet har anholdt alle demonstrantene.

En video fra nettstedet viser også at nynazistene står på Løvebakken foran Stortinget med store flagg. Nettstedet skriver at politiet forsøkte å bortvise dem uten hell.