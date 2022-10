Ekspert om Russlands kraftige anklager: Prøver å få fokus vekk fra egne overgrep

– Ukrainerne prøver å flytte krigen over på russisk side, både for å gjøre det vanskeligere for russerne å drive krigen, men og for å gjøre den russiske befolkningen oppmerksom på at det er en virkelig krig. Ukrainerne satser på en dobbelt effekt, en direkte militær effekt og en indirekte politisk effekt, sier oberstløytnant og hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

NTB

Russlands anklager om at britene hjalp Ukraina med droneangrep på Krim og sto bak Nord Stream-eksplosjonene, er for å få fokus vekk fra seg selv, sier ekspert.

Oberstløytnant og hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen sier at Russlands anklager ikke er troverdige.

– Det er ikke en ukjent strategi for russerne å beskylde andre for å gjøre ting som de selv er innblandet i eller mistenkt for, sier Karlsen til NTB.

Han viser til beskyldninger om at USA har kjemiske og biologiske laboratorier og at Ukraina forbereder bruk av skitne, radioaktive bomber som eksempler på tidligere russiske anklager som er blitt tilbakevist.

– Når det gjelder Nord Stream, er det selvfølgelig ingen som tror på historien om at det er britene som står bak angrepet. De første beskyldningene kom tidlig om at britene hadde operert fra Olavsvern i Norge, sier Karlsen.

Anklager uten bevis

Ifølge anklagene fra Russlands forsvarsdepartement var det samme britiske marineenhet som sto bak angrepet på Nord Stream, som hjalp Ukraina med å forberede lørdagens droneangrep på Krim. Det er ikke lagt fram bevis for noen av anklagene.

– Ukrainerne vist mange ganger at de har klart å gjennomføre drone- og missilangrep uten hjelp fra andre, sier Karlsen.

– Jeg tror det er en del av et større spill fra russerne for å avlede oppmerksomheten fra de massive angrepene på sivile i Ukraina, sier eksperten.

Han sier det er flere målgrupper for de russiske anklagene.

– All politikk er lokalt, så den viktigste målgruppen er internt i Russland for å legitimere krigen der. Den blir stadig mindre populær, så alle beskyldninger de kan rette mot Vesten og alle andre regner de med at skal bidra til å mobilisere støtte internt, sier Karlsen.

– En annen målgruppe er andre land, som Kina, India og de afrikanske landene. De som per i dag ikke har tatt direkte avstand fra krigen og kritisert Russland åpent. En tredje målgruppe er de marginale gruppene i Vesten som fortsatt støtter Russland, sier han.

– Gjør propagandapoeng ut av angrep

Selve omtalen av droneangrepet på Krim som massivt – og det at Russland tidlig gikk ut og innrømmet at et skip var skadd – forklarer han slik:

– For det ene passer det bra å hausse opp et massivt angrep for å legitimere det de selv gjør, og for det andre vil det ikke være mulig å benekte det hvis det er mange bilder av branner og eksplosjoner i sosiale medier. Da er det ikke andre muligheter enn å skylde på ukrainerne og også britene for å gjøre et propagandapoeng ut av det.

Karlsen sier at Ukraina vil fortsette med slike angrep på Krim, og at de ber om mer langtrekkende missiler og droner fra Vesten for å kunne gjøre det.

– Ukrainerne prøver å flytte krigen over på russisk side, både for å gjøre det vanskeligere for russerne å drive krigen, men og for å gjøre den russiske befolkningen oppmerksom på at det er en virkelig krig. Ukrainerne satser på en dobbelt effekt, en direkte militær effekt og en indirekte politisk effekt, sier Karlsen.