NTB

Det brenner i en bolig på Løten i Innlandet. Politiet varsler at personene som bor der, er gjort rede for.

Politiet fikk melding om brannen klokken 13.31. Politiet sa først at det var uklart om det var folk i huset, men skriver i 14-tida at de to personene som har hatt tilhold der, er gjort rede for.