NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Obama driver valgkamp for demokratene

Tidligere president Barack Obama sier at selve demokratiet er i spill ved mellomvalget neste måned. Han drev fredag kveld valgkamp i sørstaten Georgia.

Obama, som i motsetning til president Joe Biden fortsatt er svært populær, startet fredag en valgkampturné som tar ham til flere delstater til støtte for demokratiske kandidater.

I talen sin fredag oppfordret han alle til å komme seg til valglokalene for å hindre at konspirasjonsteoretikere blir valgt til viktige stillinger som kontrollerer framtidige valg.

Flere henvendelser til hjelpetjeneste

Etter utrullingen av årets kampanje for hjelpetilbudet for voksne som har seksuelle tanker om barn, har helsevesenet sett en pågang av henvendelser.

Reklameplakater for kampanjen har vært å se i norske byer siden begynnelsen av oktober, skriver TV 2. Tall fra Helsedirektoratet viser at 113 personer har tatt kontakt via chatten til hjelpetilbudet til og med uke 41. 80 prosent av disse er vurdert til å være i målgruppen.

Antallet jobber i servicebransjen har økt kraftig

Antall jobber innen servering og overnatting har økt med over 70 prosent på ett år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Sammenlignet med for ett år siden, er det 54.000 flere jobber i hoteller og barer nå, viser tall SSB la fram torsdag, skriver Aftenposten.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er begeistret over utviklingen i tiden etter gjenåpningen.

– Fra 15. februar til 1. oktober har vi hentet inn overnattingen og vareomsetningen til 2019-nivå. Det er helt fantastisk, sier hun til avisen.

Minst 72 døde i storm på Filippinene

Minst 72 mennesker er døde etter at den kraftige tropiske stormen Nalgae traff øya Luzon på Filippinene lørdag morgen.

Stormen utløste oversvømmelser og jordskred på Luzon etter at kraftig regnvær i forkant av stormen førte til flom på Mindanao lenger sør allerede torsdag.

Innen lørdag morgen var det registrert 72 døde, mens 14 personer er savnet, sier sjefen for Filippinenes sivilforsvar, Rafaelito Alejandro.

Leilighetsbrann i Oslo

29 personer ble evakuert da det begynte å brenne i en leilighet på Grünerløkka i Oslo. Brannen satte seg i konstruksjonen. Leiligheten i fjerde etasje ligger i Sannergata, og Fagerheimgata ble sperret i forbindelse med slukkearbeidet, meldte politiet i Oslo. Det ble ikke meldt om personskade.