Overgrepsdømt mann i 60-årene anker

NTB

Mannen i 60-årene som denne uken ble dømt til seks års fengsel blant annet for overgrep mot to av datterens venninner, anker dommen.

Det opplyser mannens forsvarer Torgeir Langva til Sunnmørsposten.

Møre og Romsdal tingrett dømte tidligere denne uken mannen til seks års fengsel for flere overgrep mot barn. Tingretten mener at mannen gjennomførte et overgrep mot en jente i tenårene som var venninne av sønnen hans.

Han ble også funnet skyldig i overgrep mot to av datterens venninner mens venninnene var på overnattingsbesøk hos dem. Jentene var da i 11-12-årsalderen.