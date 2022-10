Filmprodusent frikjent for å ha spyttet på den russiske ambassaden

NTB

Filmprodusent Asle Vatn er frikjent i Oslo tingrett etter at han i april i år spyttet på ringeklokken til Russlands ambassade i Oslo

– Jeg er glad for at det kjennes ut som at den norske rettsstat er enig i prinsippet om at jeg kan ytre meg, og at det er helt legitimt å uttrykke min mening, sier Asle Vatn (53) til VG.

Fredag ble han frikjent av Oslo tingrett etter å ha vært tiltalt for å ha «krenket en fremmed stat ved å tilsmusse» Russlands ambassade i Oslo.

Da rettssaken gikk torsdag denne uken ba aktor om at Vatn, som er filmprodusent og blant annet står filmene «Hodejegerne» og «Mordene i Kongo», skulle idømmes en bot på 7.200 kroner for å ha spyttet på ambassadens ringeklokke 29. april i år.

Vatn nektet på sin side straffskyld.

«Han har forklart at han siktet mot kameraet på ringeklokken, og at han gjorde dette for å markere sin avsky mot den russiske stats handlinger mot Ukraina. Han ønsket at de som satt på innsiden og fulgte med på kameraet skulle se hva som skjedde.», står det i dommen.

Retten skriver at spyttklysa ikke kan regnes som «tilsmussing», og frikjente Vatn.

«Retten viser til at spyttet knapt var synbart, samt at spyttet på en enkel måte lot seg fjerne, og at det på denne bakgrunn ikke er naturlig å karakterisere handlingen som tilsmussing.», står det i dommen.