Mann tiltalt for å ha voldtatt stedatteren og mishandlet samboeren

NTB

En mann i 50-årene er tiltalt for å ha voldtatt stedatteren over en periode på seks år. I tillegg skal han i flere år ha mishandlet samboeren.

Voldtektene skal ifølge tiltalen ha begynt da jenta var seks år gammel, og skjedde i en av Bergens nabokommuner.

Mannen er i tillegg tiltalt for å ha mishandlet sin daværende samboer over en periode på sju år fram til 2020. I løpet av denne perioden skal han blant annet ha sparket føttene under henne slik at kvinnen falt og brakk hånden. Han skal også ha slått, lugget og tatt kvelertak på henne flere ganger.

Han er i tillegg tiltalt for å ha voldtatt henne ved en anledning.

Mannen er også tiltalt for å ha tatt en 16 år gammel jente på brystene og forsøkt å kysse henne.