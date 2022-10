Beinrester i kum sendt til Oslo for DNA-analyse

NTB

Deler av beinrestene som ble funnet i en kum i Bergen torsdag, skal sendes til Oslo for DNA- analyse.

Beinrestene, som skal være fra et menneske, ble funnet i en kum ved Solheim gravplass onsdag.

– Vi etterforsker nå om beinet har kommet dit naturlig, eller om noen har plassert det der, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar til Bergensavisen.

Hun sier beinrestene er sendt til Oslo for DNA-analyse. Det kan fort ta et par uker å få svar på analysen.

– Så skal vi bestemme videre gjøremål ut fra resultatene, sier Skaar til Bergens Tidende.

Politiadvokaten sier at en hypotese er at dette er en person som er meldt savnet, men at de også er åpne for at det kan ha naturlige forklaringer.