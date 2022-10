Regjeringen vil undersøke behovet for nærmere sikkerhetsvurdering

NTB

Et utvalg oppnevnt av Regjeringen skal se på behovet for nærmere sikkerhetsvurderinger av utenlandske investeringer.

– Norge er en åpen økonomi med få begrensninger for utenlandske investeringer og næringslivssamarbeid. Sånn skal det også være. Men vi må ta innover oss de endrede sikkerhetspolitiske realitetene. Derfor har vi i statsråd oppnevnt et utvalg som skal vurdere behovet for tiltak for å forebygge sikkerhetstruende økonomisk aktivitet mot næringslivet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Investeringer og oppkjøp kan brukes som virkemidler til å få innsikt i sensitiv informasjon, påpeker Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Utvalget skal også vurdere om det er verdier, teknologier og kunnskap i næringslivet som ikke sikres tilstrekkelig gjennom eksisterende regelverk.

– Utvalget skal utrede om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre oss mot uønsket økonomisk aktivitet. Dette arbeidet skal i så fall veies opp mot næringslivets behov for internasjonalt samarbeid, kapitaltilgang og forutsigbarhet, sier Vestre.