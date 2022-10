NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

Oljefondet legger fram resultatene for tredje kvartal

Tallene blir lagt ut klokken 10. I første halvår av 2022 tapte oljefondet 1.680 milliarder kroner, noe sjefen for oljefondet, Nicolai Tangen, begrunnet med at markedet har vært preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa.

Frist for Nord-Irland til å danne regjering

Nordirske politikere klarte ikke å bli enige om en regjering i tråd med maktdelingsavtalen innen fristen gikk ut ved midnatt. Dermed er det duket for at det lyses ut nyvalg – for andre gang i år. Nord-Irland har ikke hatt en ordinær regjering siden provinsvalget i mai.

Prinsessen deltar i NM i bølgesurfing

Prinsesse Ingrid Alexandra deltar i juniorklassen i NM i bølgesurfing 2022 på Borestranda i Klepp på Jæren. I 2020 tok prinsessens gull i samme konkurranse, og føyde seg med det inn i rekken av idrettsutøvere i den norske kongefamilien.

Therese Johaug gir ut bok

Boka «Therese Johaug – hele historien» handler om skiutøverens historie om oppveksten i Dalsbygda og karrieren hennes. Blant annet forteller hun om omstendighetene rundt dopingpressekonferansen i 2016, og om at hun slet med vekten før VM i Oslo.