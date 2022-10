Lærer dømt til fengsel i over tre år for overgrep mot flere barn

NTB

En lærer er ved en skole i Bergen er dømt til fengsel i over tre år for overgrep mot til sammen sju barn. Dommen ble samtidig lavere enn det aktor ønsket.

I fjor høst fortalte en elev ved en bergensskole om seksuelle overgrep begått av kontaktlæreren. I retten erkjente mannen straffskyld for grov voldtekt av ett barn, samt seksuelle handlinger mot ytterligere seks barn, skriver Bergens Tidende.

Aktor Celin Hauge Andersen ba om fengsel i fem og et halvt år for den tidligere læreren. Torsdag opplyser mannens forsvarer, advokat Einar Råen, at hans klient er dømt til fengsel i tre år og sju måneder.

– Det er vesentlig lavere enn aktors påstand. Retten finner grunn til å vektlegge min klients tilståelser mer enn det påtalemyndigheten antydet, sier Råen til avisa.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik sier at de pårørende er skuffet over dommen.

– De pårørende reagerer veldig kraftig på det, og er skuffet over at dommen ble såpass lav, sier hun.

Wallevik er imidlertid fornøyd med at retten har innfridd de sivile kravene, som samlet lå på rundt 560.000 kroner, ifølge bistandsadvokaten.