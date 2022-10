Beinrester funnet i kum i Bergen – stammer fra et menneske

NTB

Onsdag ble det funnet beinrester i en kum ved en gravplass i Bergen. Politiet sjekker funnet opp mot drapssaker.

Beinrestene ble funnet onsdag ettermiddag i forbindelse med renhold av en kum ved Solheim gravplass, skriver Bergensavisen (BA).

De skriver også at saken blir etterforsket av avsnitt for drap og grov vold ved politiet i Bergen, og avsnittsleder Audun Hadler-Olsen forklarer til avisen hvorfor saken har havnet på deres bord.

– Vi har noen uoppklarte saker i distriktet. I de tilfellene man finner beinrester, og det gjør man fra tid til annen, så havner de sakene hos oss, sier han til BA.

Biologisk antropolog Stian Suppersberger Hamre sier til BA at beinrestene stammer fra lårbeinet til et menneske, og at det kan ha ligget der en stund.

Han påpeker at beinet godt kan stamme fra kirkegården.

– Foreløpig virker dette mest sannsynlig i denne saken, konstaterer han.