Viggo Kristiansens gjenåpningssak behandles 13. desember

Borgarting lagmannsrett har satt av én dag til behandlingen av Baneheia-saken for Viggo Kristiansen. Dom blir avsagt 15. desember.

– Saken vil bli behandlet som meddomsrettssak. Domsavsigelsen vil bli avholdt torsdag 15. desember 2022 klokken 12, skriver Borgarting lagmannsrett i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det er lagmann Tonje Vang som vil lede rettens arbeid.

Riksadvokat Jørn Maurud sa fredag at påtalemyndigheten vil nedlegge påstand om frifinnelse for Viggo Kristiansen.

– Det er ikke bevismessig grunnlag for videre forfølgning mot Kristiansen for de forhold som er omfattet av Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse. Det skal dermed nedlegges påstand om frifinnelse i gjenåpningssaken, sa Maurud.

– Det er psykologisk riktig for ham å møte i retten

Det har vært spekulert i om det frifinnende rettsmøtet for Viggo Kristiansen skulle bli gjennomført som en såkalt kontorforretning. Da ville aktørene sendt sine innstillinger og påstander til dommeren, som da ville avsi et skriftlig dom.

Advokat Arvid Sjødin sier det er viktig at prosessen med gjenopptakelse og frifinnelse skjer ved et fysisk rettsmøte der partene møtes i domstolen.

– Viggo kommer til å stille opp i retten. Det er psykologisk riktig for ham å møte i retten for å få en avslutning på dette, sier Sjødin til NTB.

Foruten Baneheia-saken, vil retten avsi en dom for de øvrige forholdene i den opprinnelige tiltalen mot Kristiansen fra 2001. Dette var ett forhold for ved tvang ha begått utuktig omgang med et barn under 14 år og for plagsom oppførsel.