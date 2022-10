– Svært alvorlig, sier riksrevisoren om tilstanden til de norske fregattene

Russland har anklaget Norge for å øke den militære tilstedeværelsen på Svalbard. De viser blant annet til at Forsvarets fregatt «Thor Heyerdahl» kom til havn ved Longyearbyen 21. september i år. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Norges fregatter har fortsatt betydelige mangler, slår Riksrevisjonen fast. Dessuten er de altfor gamle.

Forliset av fregatten Helge Ingstad i 2018 er naturlig nok en viktig del av bildet.

– Da Riksrevisjonen la fram sin rapport i 2016, hadde vi fortsatt fem fregatter. Nå har vi kun fire igjen etter at KNM Helge Ingstad forliste i november 2018. Da gikk også deler som skulle understøtte hele flåten, tapt, påpeker riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Undersøkelsen av fregattvåpenets operative evne er altså en oppfølging av 2016-rapporten, som ble offentliggjort i 2017 i en nedgradert versjon.

– Kannibalisering

Den gang konkluderte Riksrevisjonen blant annet at det var store mangler ved fartøyenes tekniske tilstand, tilgang til reservedeler og opplæring av personell og bemanning.

Forsvarsdepartementet satte da i gang flere viktige tiltak. Likevel svarer departementet nå at fregattvåpenet fortsatt har for dårlig kompetanse og bemanning, vedlikeholdsetterslep og tilgang på reservedeler og ammunisjon.

Konsekvensene er betydelige, ifølge Riksrevisjonen:

* Bemanningssituasjonen er marginal, og det medfører høy belastning på personellet.

* Utfordringene med reservedeler fører fortsatt til «kannibalisering», det vil si at deler plukkes fra ett fartøy for å brukes på et annet.

– Svært alvorlig

– Vi ser at det har skjedd forbedringer, men at flere av utfordringene fortsatt gjelder. Det går ut over fregattvåpenets operative evne, og er svært alvorlig, sier Schjøtt-Pedersen.

I tillegg har det vært store utfordringer med NH90-helikoptrene, som er svært viktige for fregattenes operative evner. Nå står helikoptrene på bakken og kontrakten med leverandøren er avsluttet.

– Konsekvensen er at vi ikke har og ikke har hatt et fregattvåpen som fungerer slik Stortinget opprinnelig forutsatte. Det er det ikke sikkert vi får heller med tanke på fartøyenes alder og de utfordringene som fortsatt ikke er løst, sier Schjøtt-Pedersen.

Glad for oppgraderinger

På grunn av fartøyenes alder lukker Riksrevisoren hele fregatt-saken og kommer ikke til å følge den opp videre.

Han understreker likevel at det er viktig å sette i gang og følge opp nødvendige tiltak så lenge dagens fregatter er i bruk.

– Vi merker oss at Forsvaret har planlagt omfattende oppgraderinger av fartøyene fra 2024. Det er positivt, sier Schjøtt-Pedersen til slutt – som det eneste positive punktet om fregattenes tilstand.

Gram: Ingstad delvis kompensert

Dette er andre gang på en måned at Forsvaret får kraftig kritikk fra Riksrevisjonen. 4. oktober ble det slått fast at svakheter kommunikasjonssystemet kan få store følger for rikets sikkerhet.

I en kommentar til fregatt-kritikken sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram at kapasiteten som KNM Helge Ingstad utgjorde, delvis er kompensert gjennom mer bruk av de andre fire fregattene.

– Denne regjeringen har lagt til rette for at fregattene seiler mer enn tidligere forutsatt, til tross for at ett fartøy mangler. Regjeringen har lagt til rette for økt aktivitet og styrket vedlikehold i 2022 som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina, sier forsvarsministeren.

– Våre daglige operasjoner i nærområdene utføres tilfredsstillende, forsikrer Gram og viser til samarbeid med Nato og nære allierte.