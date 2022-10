Forsvarer ber om at Carew dømmes til samfunnsstraff

John Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen mener at Økokrim har gått til full rettssak mot den tidligere fotballspilleren kun på grunn av hans kjendisstatus. Hun mener saken kunne ha vært løst ved en tilståelsessak. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

John Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen ba retten om å dømme den tidligere fotballstjernen til samfunnsstraff.

Det sa Reiss-Andersen kom da hun torsdag la fram sin prosedyre i skattesaken mot Carew på siste dag av saken. Hun hevdet blant annet at Økokrim har kjørt full rettssak mot den tidligere fotballstjernen rett og slett fordi han er kjent.

– Denne saken burde gått som en tilståelsessak, sa hun da hun begynte på sin prosedyre, skriver E24.

Mens Økokrim onsdag ba om at Carew straffes med fengsel i to år, og en bot på 540.000 kroner, mener Carews forsvarer at han bør dømmes til samfunnsstraff.

Carew er tiltalt for å ha unndratt 5,4 millioner kroner i skatt mellom 2014 og 2019. I perioden 2017 til 2019 mener Økokrim at Carew unndro skatten med forsett.

Carew har erkjent å uaktsomt ha unndratt skatt, men han nekter for å ha gjort det med vilje og sier at det skyldes dårlig rådgivning av sin tidligere agent og advokat Per A. Flod.