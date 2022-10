Død person funnet i sjøen Farsund

NTB

Dykkere har funnet en død person i sjøen i Farsund. En kvinne har vært savnet i området siden lørdag.

– Vi har ikke sikker ID på den avdøde ennå, men det er grunn til å tro at den avdøde er den savnede, sier fungerende politistasjonssjef Jan Åge Sakariassen ved Farsund og Lyngdal politistasjon til Fædrelandsvennen.

Pårørende til den savnede kvinnen er varslet.

Dykkere fra brannvesenet ble satt inn i letingen etter kvinnen torsdag morgen. Hun ble sist sett lørdag og var da på vei til en konsert i sentrum, men kom bort fra følget sitt.

Funnet av dykkere

Miriam Isabel Kittilsland var iført en sort semsket skinnjakke, mørkeblå dongeribukser og hvite joggesko da hun sist ble sett. Les mer Lukk

Funnet av den døde ble gjort av dykkere i sjøen i området der den savnede kvinnen sist ble sett. Den avdøde ble funnet like før klokken 10.00 torsdag formiddag, opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding.

– Nå vil vi rutinemessig sende den avdøde til obduksjon, både for å få sikker ID av vedkommende, men også for å kunne fastslå dødsårsaken, sier Sakariassen.

Kvinnen ble funnet utenfor et kaianlegg, i et område med butikker, industri og boliger. Det er like i nærheten av der hun sist ble sett, men det skal ikke være noe overvåkingskamera i området.

Ikke mistanke om noe kriminelt

Til Dagbladet sier Sakariassen at alt tyder på at det er den savnede som er funnet, og at politiet ikke mistenker noe kriminelt.

Politiet fortsetter etterforskningssporet, og sitter ifølge Sakariassen på mye informasjon.

– Vi har mange spor, inkludert data- og telefoni-informasjon. Vi fortsetter etterforskningen helt fram til vi har fått avklart dødsårsak, understreker han.

Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har gjort observasjoner eller har bilder eller videoopptak fra området rundt funnstedet, som er fra Sundestranda og videre inn til sentrum av Farsund til Torvet og Amfi.