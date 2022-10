Museer kan bli tvunget til å gi kunstnere faste honorarer

Kulturminister Anette Trettebergstuen jobber med en ny stortingsmelding om kunstnerpolitikk. Arkivfoto: Geir Olsen / NTB

NTB

Kulturministeren vurderer et forslag om at museer og gallerier må forplikte seg til å følge fastsatte honorarsatser når de mottar penger over statsbudsjettet.