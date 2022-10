NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 27. oktober.

Riksrevisjonens årlige rapport for 2021

Riksrevisjonen presenterer resultatene av den årlige revisjonen av statens regnskaper. Det legges også fram flere enkeltundersøkelser, blant annet om arbeids- og lønnsvilkår i statlige anskaffelser, kontroll med helserefusjoner og en oppfølgingsundersøkelse om Forsvarets fregatter. Dette skjer klokken 12.30.

Kongeparets middag for Stortinget

Kongeparet holder middag for stortingsrepresentantene på Slottet. Kronprinsparet og prinsesse Astrid er også med. Det er lang tradisjon for at kongeparet inviterer representantene på middag. Den første middagen ble arrangert i 1906. Kongens tale er et fast punkt på programmet under middagen.

IEA-rapport blir publisert

Det internasjonale energibyrået IEA publiserer World Energy Outlook 2022. Energikrisen i verden, utløst av Russland invasjon av Ukraina, er et sentralt tema i rapporten.

Glimt i europaligaen, Molde i conferenceligaen

I femte runde i europaligaen i fotball for menn møter Bodø/Glimt sveitsiske Basel på bortebane. Kampen starter klokka 18.45. I conferenceligaen får Molde besøk av svenske Djurgården. Den kampen starter 21.00.

Norske spillere i mesterligaen

Mesterligaen i fotball for kvinner er kommet fram til andre runde i gruppespillet. I gruppe C møtes Arsenal – med Frida Maanum i stallen – og Zürich. I samme gruppe går kampen mellom Juventus og Lyon, der Ada Hegerberg på grunn av skade ikke har spilt de siste kampene. I gruppe D spiller Barcelona – med Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen i stallen – mot Rosengård, mens Benfica møter Bayern München.