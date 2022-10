Vinmonopolet bruker over 20 millioner kroner på å feire 100-årsjubileum

NTB

For å feire 100-årsjubileet sitt arrangerer Vinmonopolet fester, alkoholpolitisk konferanse og gir ut bok. Prislappen er på over 20 millioner kroner.

Feiringen innebærer blant annet to kjempefester for de ansatte i Oslo Spektrum, skriver E24. Vinmonopolet opplyser at nesten 2.500 personer har meldt seg på.

De to festene har en prislapp på 12,1 millioner kroner. I tillegg bruker det statlige selskapet 4,6 millioner kroner for å dekke reise og overnatte for de ansatte som ikke bor i eller rundt Oslo. De to festene for de ansatte koster dermed nesten 17 millioner kroner.

– Det er jo mye penger, ingen tvil om det. Men det koster å gjennomføre et arrangement for så mange mennesker, sier Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, til E24.

I tillegg til de to festene bruker selskapet 750.000 kroner på en alkoholpolitisk konferanse i operaen, og omtrent tre millioner kroner på bøker og filmer i forbindelse med 100-årsjubileet.

Til sammen koster festene i Oslo Spektrum, arrangementet i operaen, historiebok og filmer på nærmere 20,7 millioner kroner.