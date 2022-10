Spionmistenktes forsvarer: Han vil trolig akseptere utvisning

NTB

Forsvareren til den mistenkte spionen i Tromsø sier at klienten hans trolig vil akseptere å bli utvist fra Norge, dersom det vedtas.

– Dersom det fattes et vedtak om utvisning, kan han klage på det. Jeg har ikke inntrykk av at han akter å gjøre det, men derimot at dette er et vedtak han vil akseptere, sier mannens forsvarer, Thomas Hansen, til Dagbladet.

Den 37 år gamle gjesteforskeren ved Universitetet i Tromsø ble tirsdag bestemt internert i fire uker i påvente av utsendelse fra Norge. Nord-Troms og Senja tingrett viste til at det var konkrete holdepunkter for å frykte at mannen ville unndra seg utsendelse, og at han hadde fått inndratt oppholdstillatelsen i Norge.

Han ble pågrepet mandag inne på universitetsområdet i Tromsø.

– Han håper på en rask avklaring av saken. Han ønsker ikke å bli sittende der lenge, sier Hansen.