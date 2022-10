En person pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Drammen

NTB

To personer er sendt til sykehus etter knivstikking i Drammen. Den antatte gjerningspersonen er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

– Vi har oversikt over situasjonen og vi har kontroll på de involverte, skriver politiet på Twitter.

Jourhavende jurist Ann Iren Mathiassen bekrefter til VG at det har vært knivstikking, og at de har kontroll på antatt gjerningsperson. Klokken 19.20 bekrefter hun til avisen at vedkommende er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Hendelsen skjedde på en privat adresse. Ifølge VG er det en relasjon mellom antatt gjerningsperson og fornærmede.

– Det er en avklart situasjon. Nå skal vi gjennomføre vitneavhør, sier Mathiassen til avisen.

En av personene er alvorlig skadd, sier Mathiassen til TV 2.

Ifølge Drammens Tidende skjedde hendelsen ved 16.30-tiden onsdag ettermiddag.

Saken oppdateres