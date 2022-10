Huseier erkjenner ikke straffskyld etter dødsbrannen i Oppdal

NTB

Mannen i 50-årene som eier bygningen der to personer omkom i en brann i Oppdal i Trøndelag 8. oktober, erkjenner ikke straffskyld, opplyser advokaten hans.

– Når det gjelder siktelsen så er han kjent med den, men har erkjenner ikke straffskyld for det han er siktet for. Han samarbeider med politiet for å få kartlagt hva som har skjedd, sier advokat Erik Vatne til lokalavisen Opp.

Mannen er siktet etter brann- og eksplosjonsloven. Bygget var ikke godkjent for utleie, men de to som omkom i brannen var leietakere av boligen.

Vatne vil ikke gå inn på forklaringen mannen har gitt politiet i, men bekrefter at mannen har vært i flere avhør.

Politiet opplyste i en pressemelding fredag at saken etterforskes ut fra flere mulige hypoteser, og at de var åpne for at både siktelsen og den siktedes personens status kan endre seg underveis i etterforskningen.