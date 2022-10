NTB

Det har onsdag vært kontakt mellom partene i barnehagestreiken, melder Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

– Partene har i dag snakket sammen. Det mener vi er positivt. Men samtalene har foreløpig ikke ført til noe resultat eller til en reell mekling, opplyser forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL i en pressemelding.

Rundt 2.000 ansatte i 220 barnehager i 16 kommuner omfattet av streiken.

– PBL ønsker å bidra til at dette ikke blir en langvarig konflikt og er klar for nye samtaler så snart grunnlaget for dette er til stede, sier Rokkan.