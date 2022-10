NRK ansetter fast Ukraina-korrespondent

NTB

NRK skal ansette en fast korrespondent i Ukraina. – Den aller viktigste saken vi jobber med, sier NRKs utenriksredaktør.

Så langt har det krigsherjede landet blitt dekket av ulike NRK-reportere som har avløst hverandre. Nå har NRK bestemt seg for å opprette en midlertidig korrespondentstilling i det krigsherjede landet. Det kom fram under NRKs Nyhetsmorgen onsdag, skriver Kampanje.

– Dette er den aller, aller viktigste saken vi jobber med, så ser vi at dette blir langvarig og at en korrespondent gir oss mulighet til å få kontinuitet i dekningen, sier utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, til NRK.

Han sier at det å være til stede over tid og få den dype forståelsen av samfunnet man lever i, er noe de ønsker å få med Ukraina, og at de derfor etablerer en Ukraina-korrespondent.

– Dette er den aller største og den aller viktigste saken, kanskje i vår levetid, sier utenriksredaktøren.