DN: Økokrim ber om to års fengsel for John Carew

NTB

Økokrim mener John Carew (43) skal dømmes til to års fengsel og en bot på 540.000 kroner for skattesvik.

– Carew har hatt mange, mange muligheter til å korrigere opplysningene som er gitt til skattemyndighetene, sa Ragna Flækøy Skjåkødegård i Økokrim da hun onsdag redegjorde for påtalemyndighetens påstand om straff, ifølge E24.

Den tidligere fotballspilleren er tiltalt for å ha begått skattesvik i perioden 2014 til 2019.

Påtalemyndigheten mener Carew har oppholdt seg mer enn 183 dager i Norge i de aktuelle årene, og dermed er skattepliktig til Norge for alle sine inntekter/hele sin formue.

Ingen formildende omstendigheter

I sin forklaring har Carew sagt at han har fulgt råd fra sin agent og advokat Per A. Flod da han ga opplysninger om at han var skattemessig bosatt i Storbritannia til Skatteetaten.

Påtalemyndigheten mener det ikke foreligger formildende omstendigheter i saken, heller ikke båndet mellom Carew og Flod.

– I økonomiske straffesaker er det erfaringsmessig mye bruk av rådgivere. Påtalemyndigheten kan ikke se at det er en formildende omstendighet, sa Skjåkødegård.

Ville ikke forstå

Førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim listet, ifølge TV 2 , opp en rekke ting Carew har gjort uten at Flod var involvert.

Blant annet har han kjøpt flere leiligheter, funnet skatterådgivere i USA og Storbritannia, opprettet flere selskap og håndtert en skattekonflikt i Frankrike med andre rådgivere.

Bender mener Carews forklaring viser at han har satt seg i «en bevisst uvitenhet».

– Han vil ikke forstå. Det kan han ikke høres med, sa hun ifølge Dagens Næringsliv.

Carew har tilstått grovt uaktsomt grovt skattesvik, men Økokrim mener at han også skal dømmes for forsettlig skattesvik for årene fra 2017 til 2019.