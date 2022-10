Politileder siktet for underslag

NTB

En leder i politiet i Møre og Romsdal ble suspendert og sa opp jobben etter mistanke om underslag. Lederen må møte i retten i november.

– Vedkommende ble suspendert, men har sagt opp og sluttet i politiet, opplyser kommunikasjonssjef Olav Sindre Rise i Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten.

Spesialenheten har etterforsket saken og formelt siktet mannen for brudd på straffelovens paragraf 325, grovt underslag der underslaget er brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, melder TV 2.

Ifølge berammingsoversikten til Møre og Romsdal tingrett skal mannen møte i tilståelsessak i tingretten i slutten av november.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken nå fordi jeg har sendt en begjæring til retten om at saken blir ført for lukkede dører og med referatforbud. Dette er begrunnet med hensynet til privatlivets fred for min klient og hans familie, opplyser forsvarer Gry Schrøder Berger til TV 2.

Politilederen har hatt flere lederstillinger i etaten.