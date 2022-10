Fetteren vil vitne i Tengs-saken

NTB

Fetteren til Birgitte Tengs, som ble dømt til å betale erstatning etter drapet i 1995, vil vitne under rettssaken mot 52-åringen som nå er tiltalt i saken.

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at klienten vil møte opp og vitne under rettssaken som skal starte i Haugaland og Sunnhordland tingrett 7. november.

– Han skal ikke være der alene. Jeg vil støtte ham. Om jeg da får sitte ved siden av ham i vitneboksen, eller om jeg må sitte bak i salen, er ikke vurdert ennå. Det er uansett noe retten må ta stilling til, sier Sjødin til avisen.

Fetteren ble først dømt i herredsretten, men senere frifunnet for straff i lagmannsretten. Han ble imidlertid dømt til å betale foreldrene til Birgitte Tengs erstatning for å ha drept datteren, en dom som står fremdeles til tross for at en annen person nå er tiltalt for drapet.

Forsvarerne til den tiltalte 52-åringen var tidlig klar på at de ønsker å få fram fetterens historie under rettssaken.

– Etter vår mening er det ikke mulig for retten å få et fullstendig belyst bilde av saken uten at fetterens historie i saken belyses, sier advokat Stian Kristensen.