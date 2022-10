Spionmistenkt anker ikke internering

NTB

Forskeren som tirsdag ble internert under mistanke om å være russisk spion i Norge, anker ikke tingrettens beslutning, sier advokaten hans.

Den 37 år gamle gjesteforskeren ved Universitetet i Tromsø ble tirsdag bestemt internert i påvente av utsendelse fra Norge. Nord-Troms og Senja tingrett viste til at det var konkrete holdepunkter for å frykte at mannen ville unndra seg utsendelse, og at han hadde fått inndratt oppholdstillatelsen i Norge.

I retten ble mannen forsvart av advokat Thomas Hansen. Han opplyser til Dagbladet onsdag at klienten ikke vil anke tingrettens beslutning.

– Slik det er per nå, vil han ikke anke kjennelsen. Han ser ikke noe poeng med å løslates nå, dersom han ikke kan tre tilbake som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø. Det beste nå er å la forvaltningssaken gå sin gang, sier Hansen til avisen.

Mannen med brasilianske identitetspapirer, ble pågrepet mandag inne på universitetsområdet i Tromsø. Etter fengslingsmøtet ble han sendt til politiets utlendingsinternat på Trandum.

I kjennelsen om internering i fire uker viser domstolen til utvisningsdokumentet fra Justis- og beredskapsdepartementet om at mannen mistenkes å jobbe for russiske myndigheter og at han er funnet å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.