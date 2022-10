Slutt på gode rypeår i fjellet - dramatisk nedgang i rypebestanden

NTB

Tiden med gode rypeår i fjellet er over, mener NMBU-forskere. Redusert bestand av smågnagere er med på å redusere antallet også av den populære fuglen.

Forskere fra NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har gravd i nesten 150 år med historiske data på lirype. Resultatene viser en dramatisk nedgang i bestanden og at bestanden i toppårene stadig blir mindre. Og ingenting tyder på at det vil bli bedre.

Tar man utgangspunkt i antall fugler skutt per jeger per dag i jaktsesongen, lå dette i tidligere toppår ofte på mellom 30 og 40 fugl per jeger.

– De siste årene har det ligget på rundt tre-fire, sier professor emeritus Olav Hjeljord ved NMBU.

Årsaken er ikke nødvendigvis klimaendringer, men at en reduksjon i bestanden av smågnagere som mus og lemen har ført til at rovdyrene har endret dietten fra mus til fugl.

Når det ikke er store mengder smågnagere som rovdyrene kan spise, så slipper ikke rypa unna lenge nok til den klarer å bygge opp bestanden.

Selve årsaken til at det også er blitt færre smågnagere – som har vært en trend i Europa i lengre tid – er forskere ikke kommet til bunns i.

Til tross for den reduserte bestanden av rype, vil ikke forskerne ved NMBU anbefale reduksjon i jakten.

– Dette både for å motivere befolkningen, og især jegere, til å bidra til overvåking, og for å opprettholde allmennhetens interesse for fuglen, sier professor Leif Egil Loe, som understreker at fortsatt overvåking er svært viktig.