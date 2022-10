NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 26. oktober.

Politiet skjøt varselskudd i Oslo sentrum

Politiet så seg nødt til å avfyre varselskudd for å hindre en knivstikking i Brugata i Oslo i natt. Ingen ble skadd, men en mann i 20-årene er pågrepet. Det var en politipatrulje som ble oppmerksom på situasjonen klokka 1.11, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

– En slåsskamp mellom fem personer ser alvorlig ut. Patruljen nærmer seg stedet, og fra avstand ser de at en person med kniv i hånden løper etter en annen. For å få personen til å avstå fra det, skyter de et varselskudd. Personen slipper kniven og blir pågrepet, forteller operasjonslederen.

Kolerasmitten skyter i været i Haiti

Et pågående kolerautbrudd i Haiti vokser raskt i omfang. Antall smittetilfeller har doblet seg til nesten 2.000 i løpet av noen dager, ifølge Haitis helsedepartement.

Utbruddet startet tidlig i oktober, tre år etter at det fattige karibiske landet endelig fikk slutt på et utbrudd som hadde krevd mer enn 10.000 menneskeliv siden det startet i 2010. Minst 41 mennesker er døde i det siste utbruddet, ifølge departementet.

Finansministeren er åpen for å justere lakseskatten

Utformingen av den varslede lakseskatten skjer i Stortinget til våren, og ikke i budsjettforhandlinger med SV, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Ifølge Klassekampen er finansministeren og Sp-lederen åpen for å justere på lakseskatten, og han håper at flere enn budsjettpartner SV blir med på det endelige vedtaket.

– Selv om det har vært mye støy nå, håper jeg at flere partier vil bli med på at vi trenger en viss grunnrenteskatt. Jo bredere det blir i Stortinget, jo bedre, sier Vedum, som varsler at utformingen av skatten kommer som en egen proposisjon i Stortinget til våren.

Biden tok oppdatert koronavaksine

USAs president Joe Biden brettet opp skjorteermet og ble vaksinert med en oppdatert koronavaksine. 79-åringen oppfordret millioner av amerikanere som ikke har fått vaksinen som er oppdatert for omikronvariantene som dominerer, til å gjøre det samme før landets befolkning samles til flere høytider.

– Bli vaksinert, sa Biden og understreket at det er gratis.

– Det er ikke nok folk som gjør det, la han til.

Zuccarellos Wild vant omsider igjen

Mats Zuccarello fikk snaut 18 minutter på isen, men havnet ikke på scoringslista da Minnesota Wild slo Montreal Canadiens 3-1. Joel Eriksson Ek ble matchvinner. Wild har fått en trøblete start på NHL-sesongen. Dette ble seier nummer to på seks kamper.

Svenske Ek ga Wild ledelsen etter 5.52 i første periode i Bell Centre i Montreal i natt norsk tid. Cole Caufield utlignet for hjemmelaget etter 1.07 i andre periode, før Brandon Duhaime sørget for Wild-ledelse 2-1 etter 12.48. Med bare 31 sekunder igjen av siste periode satte Ek inn 3-1 for Wild.

Ukraina hevder å ha rammet mer enn 100 tsjetsjenske soldater i angrep

Mer enn 100 tsjetsjenske soldater ble rammet av et ukrainsk artilleriangrep i en russisk-kontrollert del av Kherson fylke sør i Ukraina, ifølge det ukrainske forsvaret.

Ukrainske kilder sier at den tsjetsjenske enheten var stasjonert i en skole ved elven Dnipro ikke langt unna Kherson by. På den opposisjonelle tsjetsjenske Telegram-kanalen 1Adat hevdes det at et regiment som holdt til i en skole, ble rammet og at rundt 100 døde.