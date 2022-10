Politiet skjøt varselskudd for å avbryte knivepisode i Oslo sentrum

NTB

Politiet så seg nødt til å avfyre varselskudd for å hindre en knivstikking i Brugata i Oslo natt til onsdag. Ingen ble skadd, men en mann i 20-årene er pågrepet.

Det var en politipatrulje som ble oppmerksom på situasjonen klokka 1.11, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

– En slåsskamp mellom fem personer ser alvorlig ut. Patruljen nærmer seg stedet, og fra avstand ser de at en person med kniv i hånden løper etter en annen. For å få personen til å avstå fra det, skyter de et varselskudd. Personen slipper kniven og blir pågrepet, forteller operasjonslederen.

Ingen ble skadd i hendelsen. Den pågrepne er en mann i 20-årene som «har vært borti politiet før».

– Det er ikke hver dag at politiet avfyrer varselskudd, men her skjedde ting så fort og trusselen var så alvorlig. Så her så patruljen seg nødt til å avfyre varselskudd, sier operasjonsleder Stokkli – som berømmer patruljen for å ha tatt en god avgjørelse som hindret at offeret ble knivstukket.

Oslo-politiet har orientert Spesialenheten for politisaker, selv om de ikke er pliktige til å varsle om saker der det ikke er personskade.