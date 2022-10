Mistenkt russisk spion pågrepet i Tromsø

Hedvig Moe, assisterende Politiets sikkerhetstjeneste (PST)-sjef sier de mistenker mannen opererer under falsk identitet og nasjonalitet. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

En brasiliansk statsborger ble mandag formiddag pågrepet av politiet på vei til jobb på Universitetet i Tromsø. Den russiske ambassaden kaller det «spionmani».

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener mannen er en såkalt «illegalist», altså en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning. De mener mannen egentlig er russisk statsborger på oppdrag for Russland under brasiliansk dekke.

– Vi har bedt om at en brasiliansk forsker ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet blir utvist fra Norge fordi vi mener han representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, seier assisterende PST-sjef Hedvig Moe til NRK.

Fremstilt for internering

Ifølge rikskringkasteren ble mannen framstilt for Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø tirsdag. Det skal være første gang PST har pågrepet noen de mener er illegalist i Norge.

Retten ga medhold til fire ukers internering. Fordi det dreier seg om en utenlandssak, er mannen internert – ikke varetektsfengslet, forklarer politiadvokat i Troms politidistrikt, Vegard Hermann Tobiassen, til VG.

I Norge på forskeroppdrag

Mannen, som skal være i 30-40-årene, kom til Norge på et forskeroppdrag høsten 2021. Han har blant annet forsket på hybride trusler og nordområdene.

– En illegalist jobber veldig langsiktig, og har en livshistorie som er bygd opp over lang tid. De har som regel ikke et direkte spionoppdrag. I mange tilfelle er oppdraget heller å legge til rette for den mer konkrete spionasjen, som å skaffe agenter, nettverk og tilgang til sensitiv informasjon, seier Moe til NRK.

– PST er bekymret for at han kan ha tilegnet seg et nettverk og informasjon om Norges politikk i nordområdene, sier hun.

Informasjonen kan bli misbrukt av Russland, frykter PST.

– Betydelig unndragelsesfare

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til TV 2 at de fikk en anmodning fra PST om å utvise mannen.

– Det var fordi han etter deres vurdering utgjorde en trussel mot grunnleggende nasjonale hensyn. Derfor har Justisdepartementet vurdert det og fattet en beslutning om å sende ham et forhåndsvarsel om utvisning, sier Mehl.

Mannen har 14 dager på seg til å svare på forhåndsvarselet.

Tingretten skriver i sin kjennelse at forhåndsvarselet fra Justisdepartementet ble sendt 20. oktober etter mistanke om at mannen er i Norge på oppdrag for russiske myndigheter, og at han kan være russisk borger med uriktige brasilianske identitetspapirer.

– Det er ikke senere fremkommet noe som tilsier at Justisdepartementets vurdering ikke er riktig. Tvert imot underbygges denne av vedkommendes opptreden i retten, og retten legger departementets vurdering til grunn, heter det videre.

Tingretten mener unndragelsesfaren er betydelig. Fordi det dreier seg om en utenlandssak, er mannen internert – ikke varetektsfengslet.

Ambassaden: – Politisk bestilt

Den russiske ambassaden skriver i en epost til NRK og flere andre medier at de ikke vet hvem eller hva dette dreier seg om.

– Generelt sett, i det siste har spionmani vært aktivt fremmet i Norge. Det nevnes i denne sammenheng russiske fiskefartøyer, russiske forskningsskip, droneflygninger, fotografering og lignende, skriver ambassaden, og fortsetter:

– Det gjelder helt forskjellige saker, men de har et felles emne: Alt det russiske – enten det er offentlige etater, private selskaper eller enkeltpersoner – er mistenksomt og lukter spionasje. Det at forskjellige saker kommer som på løpende bånd, er uten tvil ikke tilfeldig. Alt dette er politisk bestilt, skriver ambassaden.