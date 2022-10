Kun én av ti sier de er fornøyd med statsbudsjettet

– Mange er skuffet, men dessverre er dette et signalbudsjett som forteller at vi er i tøffe tider, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Kun et lite mindretall er tilfreds med statsbudsjettet som ble lagt fram for tre uker siden. Stadig flere nordmenn er bekymret for egen økonomi.