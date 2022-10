Barnehagestreiken trappes opp igjen

NTB

Rundt 2.300 barnehageansatte streiker fra torsdag denne uka, og mandag går enda rundt 100 nye ut i streik.

De fleste av disse er nye medlemmer som jobber i barnehager hvor det allerede er streik.

– Grunnen til at vi gjør det slik, er at vi har fått mange nye medlemmer i forbindelse med streiken. Nesten 300 ansatte i PBL-området har meldt seg inn den siste tiden. Flere av disse jobber i barnehager hvor det streikes, og da er det naturlig at de også tas ut, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

I tillegg tas det ut én ny barnehage i Bergen, Espira Ulsetskogen barnehage.

Det har ikke vært noen formell kontakt mellom partene, opplyser Handal til NTB.

– Ballen ligger hos PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Arbeidsgiver sitter med nøkkelen til løsning, vi er klare når de er klare, sier han.

Også medlemmer i Fagforbundet og Delta er blant de streikende. Fagforbundet opplyste mandag at de har fått 620 nye medlemmer siden streiken startet for en uke siden.

Striden står først og fremst om pensjon. De ansatte mener PBL løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år.