Statkraft: Krig setter fart i utviklingen av solkraft

Utbyggingen av solkraft i Europa vokser kraftig. Ifølge Statkrafts analyser skyldes det blant annet behovet for å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass etter invasjonen av Ukraina. Illustrasjonsfoto: Robert Schlesinger / NTB

NTB

Behovet for å redusere avhengigheten av russisk gass samt fornybarambisjoner gjør at utbyggingen av solkraft vokser kraftig i Europa, mener Statkraft.

Ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario – en årlig analyse av det globale energimarkedet – vil Europa få betydelig mer solkraft innen 2030 enn forventet før krigen i Ukraina.

Sammen med vindkraft er solkraft pekt på som den avgjørende fornybarteknologien for å redusere EUs avhengighet av russisk gass og kutte utslipp.

Den ferske analysen viser en årlig utbygging av solkraft i EU på mellom 45 og 52 gigawatt fram til 2030. Dette er betydelig høyere enn den årlige forventningen på 33 gigawatt før Russlands invasjon av Ukraina.

– I lavutslippsscenarioet ser vi at de beste tiltakene for å løse den pågående energikrisen langt på vei er de samme som trengs for å begrense klimakrisen, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, i en pressemelding.