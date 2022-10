Bare Norge og Danmark unngikk økt dødelighet under pandemien

NTB

Koronapandemien førte til et fall i levealder som rike land ikke har opplevd maken til siden krigen, viser en studie. Bare Norge og Danmark slapp unna.

En internasjonal forskergruppe sammenlignet tall for levealder i 26 europeiske land samt USA og Chile. Lav vaksinedekning førte klart flere døde, ifølge studien som er omtalt i Forskning.no.

Levealdersmålet forskerne brukte er såkalt Period life expectancy (LE) – forventet gjenstående levetid sammenlignet med folk i samme aldersgruppe. Med dette målet falt levealderen i pandemiåret 2020, i hele 26 av de 28 landene som forskerne så nærmere på.

Det gjennomsnittlige fallet i levealder i de 28 landene omfattet av studien, var på ni måneder. Det var kun Norge og Danmark som fikk økt levealder i 2020.

I 2021 opplevde flere vesteuropeiske land at levealderen igjen økte. Men i østeuropeiske land med lav vaksinedekning, så ble 2021 et enda verre år for folkehelsen og den gjennomsnittlige levealderen enn 2020.

I USA falt levealdersmålet LE med hele to år i 2020. Det falt med ytterligere tre måneder i 2021.

Ifølge studien kunne forskerne se en tydelig sammenhengen mellom vaksinering mot koronaviruset – og utviklingen i helsesituasjon og levealder. Vest-Europa hadde den høyeste andelen vaksinerte i befolkningen, mens vaksinedekningen var lavest i de tidligere kommunistlandene i Øst-Europa.

Studien «Life expectancy changes since COVID-19» er publisert i tidsskriftet Nature Human Behaviour.