Forbrukerministeren mener sinte kunder kan stramme opp dagligvarebransjen

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som er forbrukerminister, har lite til overs for såkalt krympflasjon. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) mener sinte kunder og bransjenormer for handelsskikk kan stramme opp aktørene i kampen mot såkalt krympflasjon.

Til NRK sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), som er forbrukerminister, at regjeringen ikke har diskutert såkalt krympflasjon. Krympflasjon innebærer at man får mindre av en vare for samme pris.

– Jeg tenker at det er en byråkratisk måte å få fram informasjon på, sier hun.

Flere medier, deriblant NRK og VG , har den siste tiden skrevet om varer som har krympet, uten at prisen er satt ned – som ofte blir kalt krympflasjon.

Toppe sier hun har mer tro på at sinte kunder og bransjenormer for handelsskikk kan stramme opp aktørene.

– Jeg tenker at dagligvarebransjen må gå i seg selv. Dette er noe forbrukere reagerer sterkt på, og som jeg som forbrukerminister reagerer sterkt på. De må gå i seg selv og sørge for en markedsføring som ikke villeder kundene sine, sier forbrukerministeren.