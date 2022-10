SV sier nei til regjeringens forslag om studieavgift for utenlandske studenter

NTB

Regjeringen vil at studenter fra land utenfor EU skal betale for å studere i Norge. Men regjeringen er avhengig av støtte fra SV, som ikke støtter forslaget.

– Dette er ille, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til Adresseavisen.

I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Men regjeringen må ha SV med på laget for å få flertall. Få ser for seg at det er mulig å få til en avtale om hele statsbudsjettet med andre partier enn SV.

Norge er et av få land i verden hvor alle internasjonale studenter fram til nå har sluppet å betale studieavgift og regjeringen regner med at Norge kan spare 1,2 milliarder kroner i året om forslaget realiseres.

Regjeringen legger opp til at avgiften minst skal dekke kostnadene for studieplassen og vil gjelde nye studenter fra høsten 2023. Ved NTNU må internasjonale sivilingeniørstudenter regne med å betale 175.000 kroner i året i studieavgift.

Men SV sier nei. I Norge skal utdanning fortsatt være gratis for alle, mener partiet.

– Det er løftebrudd, sier Haltbrekken. Han viser til det politiske grunnlaget for regjeringen, Hurdalsplattformen. Det er bare ett år siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige om en avtale for samarbeidet i regjering. Her står det:

«Høgare utdanning i Noreg skal vere gratis, òg for internasjonale studentar.»

– Klarere kan det ikke sies, slår SV-politikeren fast.