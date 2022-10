Norsk Hydro med kraftig resultatvekst

NTB

Norsk Hydro fikk et driftsresultat på 9,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2022. Det er 2,5 milliarder mer enn resultatet på 7,2 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Hydros justerte dritsresultat endte på 7,6 milliarder kroner, vesentlig bedre enn analytikernes forventning, som ifølge Dagens Næringsliv var på 5,5 milliarder kroner. Omsetningen endte på 52,4 milliarder kroner, lavere enn forventningen på 54,4 milliarder kroner.

Selskapet trekker fram høyere metall- og aluminiumspriser, CO2-kompensasjon og positive valuteeffekter som årsak til resultatveksten.

Høyere faste kostnader og råvarekostnader trakk resultatet ned.

– Hydro leverer solide økonomiske resultater, samtidig som vi har god framdrift på gjennomføring av selskapets strategi. Kombinert med langsiktig tilgang på råvarer og energi gir dette et solid fundament for å manøvrere under mer ustabile økonomiske forhold, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en pressemelding.