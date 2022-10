Trøen og Hoksrud om barnehospice-avgjørelse: – Trist

Andreas hus i Kristiansand skulle ha åpnet for pasienter og pårørende i januar, men nå er det besluttet prosjektet legges ned. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

De helsepolitiske talspersonene Bård Hoksrud (Frp) og Tone Wilhelmsen Trøen (H) betegner det som trist at barnehospicet Andreas hus i Kristiansand ikke åpner.

Mandag kveld ble det kjent at styret i Foreningen for barnepalliasjon har besluttet å legge ned prosjektet Andreas hus fra januar. Foreningen er nylig blitt kritisert for pengebruk.

Norges første barnehospice stenger dermed rett før det skulle ha åpnet. De siste tre årene er det investert 90 millioner statlige kroner i prosjektet, organisasjonen og bygget. Styret begrunner beslutningen med at øremerking av drift ble kuttet i forslaget til statsbudsjett. Det gjør videre drift umulig, mener grunnlegger og generalsekretær Natasha Pedersen i Foreningen for barnepalliasjon (FFB).

Dette er synd, mener Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson.

– Det er veldig trist, men selvsagt helt forståelig at foreningen nå velger å stenge i Kristiansand, sier han i en epost til NTB.

Frp ville hjelpe

– Det er synd foreningen velger å stenge ned nå, før statsbudsjettet er endelig vedtatt, for Frp var forberedt på å kjempe mot denne avdemokratiseringen til siste slutt, fortsetter Hoksrud.

Han mener det viktigste nå er at Norge får et tilbud for døende barn og familiene deres.

– Jeg har selv sett lignende tilbud i eksempelvis England og vet hvor viktig det kan være, sier Hoksrud.

Høyre: Et stort arbeid

Også Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, betegner beslutning som trist.

– Foreningen har gjort et stort arbeid for å løfte oppmerksomheten og kunnskapen om noe så viktig og vanskelig som barnepalliasjon og hele filosofien rundt hospice i Norge, sier hun til Dagbladet.

Hun viser også til England og at landet har 49 slike steder, mens Norge ikke har noen.

– Stortingets vedtak om pengestøtte til Andreas hus handlet om å lage et sted å hente viktige erfaringer med lindrende omsorg for døende barn fra, sier Trøen.

Skal granskes

Helsedirektoratet har varslet at de skal granske foreningens pengebruk etter at NRK rettet søkelyset mot dette.

Blant annet har foreningen sponset håndballaget Vipers med minst 340.000 kroner, ifølge kanalen. Det er også brukt mye penger på å kjøpe inn designmøbler til en leilighet og reklame, PR-konsulenter, markedsføring og informasjonsarbeid over en periode på to år.

Grunnlegger Natasha Pedersen har sagt seg uenig i framstillingen.

– Vi ser fram til å gå gjennom hva hver eneste krone er brukt på og få en tydelig vurdering av direktoratet. Vi vil også diskutere med dem hva de legger i at ordningen er tillitsbasert, etter at vi hvert år har levert og fått godkjent hundre sider lange rapporter og detaljerte regnskaper, sa hun da avgjørelsen var et faktum mandag.