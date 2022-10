NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 25. oktober.

Ingen streik blant omsorgsarbeidere i rusfeltet

Nærmere fem timer på overtid ble partene enige, og dermed ble det ikke streik blant omsorgsarbeidere i private habiliterings- og rusomsorgsinstitusjoner. Partene er Fagforbundet og Fellesorganisasjonen og NHO Geneo.

Enigheten kom på plass 4.45 i natt, etter at den opprinnelige fristen gikk ut med midnatt. Minstelønnssatsene øker med opptil 36.612 kroner i året med virkning fra 1. mai 2022, opplyser Fagforbundet.

DPA: Russland har kalt inn Sikkerhetsrådet til møte



Russland har bedt om møte i FNs sikkerhetsråd om landets påstand om at Ukraina planlegger å bruke en såkalt skitten bombe for så å legge skylda på Russland. Det opplyser diplomatkilder til nyhetsbyrået DPA. De sier videre at Sikkerhetsrådet skal diskutere saken bak lukkede dører etter et møte om konflikten i Syria i dag.

Vestlige land, blant dem USA, Storbritannia og Frankrike – som alle er faste medlemmer i Sikkerhetsrådet – har blankt avvist påstanden, som Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu kom med i forrige uke.

Mer enn 300 tiltalt etter demonstrasjoner i Teheran



Iranske myndigheter har tatt ut tiltale mot mer enn 300 mennesker etter demonstrasjonene i landet de siste ukene. Demonstrasjonene ble utløst av at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Hun ble angivelig pågrepet for ha hatt på seg hijaben på feil måte.

Aktor Ali Salehi i Teheran sier at det er tatt ut tiltale mot 315 personer som har demonstrert i Teheran. Han legger til at det er tatt ut tiltale mot «fire opprørere for moharebeh», som betyr «krig mot gud», og kan innebære dødsstraff.

Fire palestinere skal være drept i israelske raid på Vestbredden

Fire palestinere ble drept og nesten 20 andre skadd i israelske raid på den okkuperte Vestbredden tidlig tirsdag, ifølge palestinske myndigheter. – Det er tre døde og 19 såret, tre av dem alvorlig, av israelsk ild i Nablus, heter det i en kort uttalelse fra det palestinske helsedepartementet. Senere meldte departementet at en annen palestiner var drept i Ramallah.

Det israelske forsvaret har bekreftet at de har gjennomført en stor aksjon i Nablus. De skriver videre at de raidet en leilighet som ble brukt som hovedkvarter og til å produsere eksplosiver.