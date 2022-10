Evaluering av varslingssaker i Forsvaret klar i november

NTB

Den eksterne evalueringen av hvordan Forsvaret har håndtert varslingssakene vil bli lagt fram i midten av november. 58 saker er undersøkt.

Rapporten fra revisjons- og rådgivingsselskapet PwC skulle etter planen være klar 1. november, men nå er det klart at den kommer om lag to uker senere.

– Vi har fått utsatt fristen litt. Dette skyldes særlig at tilgangen til saker tok lengre tid enn forutsatt i fremdriftsplanen vår. Rapporten leveres Forsvaret i løpet av uke 46, sier Gunnar Holm Ringen, som leder selskapets avdeling for gransking, etterlevelse og sikkerhet.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen besluttet i juni å hente inn eksterne for å evaluere etatens systemer for varsling. De skal også se på om saksbehandlingen har fulgt interne og eksterne krav. Beslutningen kom etter at flere medier hadde omtalte varslingssaker.

– Foruten rutiner og intervjuer har vi også sett på et utvalg av cirka 58 enkeltsaker, herunder hvordan saker har blitt fulgt opp etter en konklusjon om at det foreligger kritikkverdige forhold, sier Ringen.

Evalueringen vil ikke medføre at saker blir gjenåpnet eller at det blir gjort vurdering av enkeltsakers innhold eller utfall. All omtale av enkeltsaker vil bli anonymisert, og rapporten vil ikke inneholde opplysninger som identifiserer enkeltpersoner som har vært involvert i sakene, opplyser Forsvaret i en pressemelding.