NTB

I alt 15 personer ble evakuert mandag da det brøt ut brann i taket på et legekontor ved Bragernes Torg i Drammen.

Én person pustet inn røyk og ble behandlet av ambulansepersonell.

Brannen oppsto i en lyskasse, ifølge Sørøst politidistrikt.

Det er kontroll på stedet. Politiet meldte først at det dreide seg om et serveringssted, men opplyste siden at brannen brøt ut i et legekontor.