Flere bruker antidepressiver

NTB

De siste fire årene har antall nordmenn som bruker antidepressiver økt med tolv prosent, ifølge Folkehelseinstituttets legemiddelrapport.

Økningen er større enn det vi har sett tidligere, forteller forsker ved Folkehelseinstituttet, Jørgen Gustav Bramnes, til P4 Nyhetene.

Bramnes mener koronapandemien er en av årsakene.

– Det er ting som kan bidra til at man kjenner mer på depressive symptomer. Men vi skal heller ikke utelukke at folk da ikke nødvendigvis er mer deprimerte, men har hatt mer tid til å tenke over at det skal gjøre noe med det, sier Bramnes.

I fjor fikk 371.439 nordmenn skrevet ut antidepressiver. Antallet har økt med fem prosent det siste året.

Verdens helseorganisasjon plasserer depresjon på en fjerdeplass på listen over de ti sykdommene i verden som medfører størst tap av livskvalitet og leveår.

– Jeg er ikke overrasket over at bruken har økt. Men det bekymrer oss at en av tre kommuner i Norge ikke har lavterskeltilbud. Medisiner hjelper mange, men mange trenger også andre måter å komme seg ut av depresjonen på, sier Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.