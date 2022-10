Mowi legger ned fabrikk i Kvænangen

NTB

Lakseoppdrettsselskapet Mowi legger ned sin fabrikk i Kvænangen i Nord-Troms. Fabrikken har vært midlertidig stengt siden mars.

Fabrikken på Jøkelfjord i Kvænangen kommune har vært stengt på grunn av råstoffmangel og utbedringsbehov knyttet til slakteprosessen, og blir nå lagt ned permanent.

– Vi ser dessverre at de nødvendige oppgraderingene av fabrikken blir for tunge å bære for driften på Jøkelfjord, og må dermed se på andre løsninger for slakting av fisken fra våre anlegg i området, sier regiondirektør for Mowi Nord, Ørjan Tveiten, i en pressemelding.

Tveiten legger heller ikke skjul på at regjeringens varslede grunnrenteskatt på havbruksnæringen har spilt inn på beslutningen.

Det er i dag 16 fast ansatte ved fabrikken, som alle vil få tilbud om andre stillinger i Mowi.