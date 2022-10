Hvalross-statue skal stå ved Kongen Marina i Oslo

NTB

Statuen av den avlivede hvalrossen Freya skal etter planen reises på Kongen Marina i Frognerkilen i Oslo.

Hvalrossen Freya, som ble avlivet i Oslofjorden 14. august, får evig liv i form av en statue etter en kronerulling der det til nå er samlet inn 270.000 kroner. Den kan stå ferdig allerede i begynnelsen av 2023, skriver Avisa Oslo.

Initiativtaker Erik Holm er fornøyd med plasseringen på Kongen Marina.

– Hun ble skutt like ved, og da er det fint at statuen kan stå der. Det er også et sted som er lett tilgjengelig for allmennheten, sier han til Avisa Oslo.

Hvalrossen ble avlivet på grunn av frykt for at hun kunne skade folk og Fiskeridirektoratet vurderte at risikoen for at det skulle farlige situasjoner som vært høy.

Før hvalrossen kom til Norge ble den observert i både Nederland og Storbritannia, og et kart over bevegelsene viser at den tok turen fra Danmark via Sverige i mars.

Freya kom i Kragerø 12. april, der hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter. Hvalrossen kom til Oslo 17. juli og skapte stor ståhei da den tilbrakte flere dager i båthavnen i Frognerkilen.