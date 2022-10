19-åring dømt til flere år i fengsel etter dødsvold i taxikø

En mann er dømt til tre og et halvt års fengsel her Nord-Troms tingrett i Tromsø etter å ha slått ned en mann i en drosjekø i fjor. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

NTB

En 19 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til tre og et halvt års fengsel etter at han slo ned en mann 30-årene i en taxikø i Tromsø i fjor høst.

Voldsepisoden skjedde natt til 30. oktober i fjor høst og mannen i 30-årene døde halvannen måned senere på sykehus.

Under rettssaken fremholdt 19-åringen at han handlet i nødverge da han slo, skriver Nordlys.

Retten mener at tiltalte burde ha innsett at voldsutøvelsen kunne ha resultert i at døden kunne inntreffe. Retten anser likevel vilkåret for nødvergerett som oppfylt, men det er ikke straffriende.

– Retten har lagt til grunn at tiltalte gikk lenger enn det som var nødvendig og at han gikk åpenbart ut over det som var forsvarlig, heter det i dommen.

I tillegg til ubetinget fengsel må 19-åringen også betale 450.000 kroner i oppreisningserstatning til pårørende, samt erstatning for utgifter til gravferd.

19-åringens forsvarer, Anja Karin Hellander, sier til Nordlys at hennes klient er skuffet og preget over dommen, som ikke er rettskraftig. Ankefristen er to uker.