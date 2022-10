NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Ny rekord for TV-aksjonen

Årets TV-aksjon har fått inn 266 millioner kroner. Pengene går til blant annet Leger Uten Grensers arbeid med glemte kriser. Den gamle rekorden kom i 2014, da Kirkens Nødhjelp fikk inn 253 millioner kroner.

– Vi i Leger Uten Grenser er så fantastisk imponert og stolte over alle de som i år har støttet årets TV-aksjon. Dette resultatet er over all forventning og vi er helt overveldet av både engasjementet og givergleden i år, sier generalsekretær Lindis Hurum i Leger Uten Grenser.

Sør- og Nord-Korea utvekslet varselskudd

Sør-Koreas militære avfyrte varselskudd mot et nordkoreansk skip før daggry i dag lokal tid, før nordkoreanerne avfyrte artilleri som svar og advarsel. Et nordkoreansk handelsfartøy tok seg inn sørkoreansk farvann klokka 3.42, før det gjorde retrett nordover etter at den sørkoreanske marinen fyrte av varselskuddene, opplyser den sørkoreanske generalstaben ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Fra nordkoreansk hold heter det at et sørkoreansk marinefartøy tok seg mellom 2,5 og 5 kilometer inn på deres territorium noen minutter senere, og at det derfor ble avfyrt ti varselskudd fra landets vestkyst.

Bedre veksttall enn ventet i Kina

Kinas økonomi vokste med 3,9 prosent i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er bedre enn ventet, men likevel blant de svakeste på lenge. Veksttallene og en rekke andre økonomiske nøkkeltall skulle egentlig blitt presentert forrige uke, men dette ble utsatt uten forklaring.

Det var ventet at tallene ville være blant de svakeste siden 2020, da flere koronanedstengninger og trøbbel i eiendomsmarkedet har skapt problemer for økonomien. Men tallene viste seg å være langt bedre enn 2,5 prosent, som var veksttallet et ekspertpanel AFP har snakket med, ventet.

Høyrekandidat i ledelsen før andre runde av Slovenias presidentvalg

Høyreorienterte Anze Logar møter den uavhengige sentrumskandidaten Natasa Pirc Musar i andre runde av det slovenske presidentvalget 13. november.

Ingen av kandidatene fikk flertall i første runde. Logar, som var utenriksminister i landets forrige regjering, fikk flest med 34 prosent, mens Musar fikk 27 prosent, kunngjorde landets valgkommisjon da mer enn 99 prosent av stemmene var talt opp.

Koronaundersøkelse: Sju av ti har det bra nå

68 prosent av de spurte i undersøkelsen Norsk koronamonitor oppgir nå å ha det bra. Andelen ligger likevel lavere enn på samme tid i fjor.

9 prosent forteller i undersøkelsen at det går dårlig, mens 23 prosent svarer «verken eller» på spørsmål om det går bra, dårlig eller verken bra eller dårlig med dem. Andelen som nå sier at det går bra, ligger 6 prosentpoeng lavere enn i samme periode i fjor.