Næringsministeren: Noen vil ikke lykkes

Næringsminister Jan Christian Vestre under pressekonferansen om strømtiltak for næringslivet tidligere i år. Bedriftene kan ikke vente seg flere kontantstøtteordninger i år, ifølge Vestre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener en må akseptere at enkelte bedrifter går konkurs på grunn av høye strømpriser.

I et intervju med Dagens Næringsliv forteller Vestre om hvordan han selv, som barn, opplevde at familiebedriften gikk konkurs og de måtte starte på nytt igjen.

– Jeg var liten den gangen, men mine foreldre ble preget av det. Jeg har dyp respekt og forståelse for at mange er bekymret og redde nå. Vi håper at flest mulig bedrifter skal lykkes. Men noen vil ikke lykkes. Og sånn må det være, sier næringsministeren.

Han vil ikke love kontantstøtteordninger til bedriftseiere i år – og på spørsmål om en må akseptere at noen går konkurs på grunn av økte strømutgifter, er svaret ja.